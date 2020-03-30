Фазель: МОК принял лучшее решение по срокам проведения Олимпиады в Токио

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпийские игры в Токио на лето 2021 года является самым лучшим в данной ситуации. Такое мнение ТАСС высказал член МОК, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

24 марта была достигнута договоренность о переносе Олимпиады на год из-за коронавируса. В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее Фазель говорил ТАСС, что Игры было бы лучше провести в сентябре-октябре 2020 года.

"Я поменял свое мнение. Думаю, перенос Игр на следующий год на эти же сроки - это самое лучшее решение, потому что мы не знаем, какой была бы ситуация в сентябре, немало спортсменов не имело бы нормальной возможности тренироваться, - сказал Фазель. - Относительно переноса Олимпиады на сентябрь - ситуация в мире была бы сложной, неизвестно, чем бы все закончилось".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли.