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Ледовое шоу Stars on Ice отменено из-за коронавируса

Участие в мероприятии должна была принять россиянка Евгения Медведева

ТАСС, 31 марта. Ледовое шоу Stars on Ice в США и Канаде с участием известных фигуристов отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В 2020 году в североамериканском туре Stars on Ice должна была принять участие серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева.

"Это произошло впервые за 34-летнюю историю, когда мы отменили не только выступление, но и целый тур. Благодарим вас за понимание в этот тяжелый момент времени и с нетерпением ждем встречи со всеми вами в 2021 году", - говорится в сообщении.

Stars on Ice проводится с 1986 года, шоу представляет из себя театральную постановку с участием именитых фигуристов. Гастроли Stars on Ice проводятся ежегодно в разных странах мира. В 2018 году североамериканский тур возглавил бронзовый призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира американец Натан Чен.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Зимние олимпийские виды спортаВлияние коронавируса на спорт
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