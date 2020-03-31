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Влияние коронавируса на спорт

СБР отменил апрельские сборы из-за коронавируса, биатлонисты перешли на самоподготовку

Министерство спорта РФ 29 марта объявило о закрытии всех тренировочных баз, исключение составила лишь база в Новогорске
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренировочные сборы сборной России по биатлону в апреле отменены из-за пандемии коронавируса, спортсмены будут готовиться дома самостоятельно. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Министерство спорта РФ 29 марта объявило о закрытии всех тренировочных баз. Исключение составила лишь база в Новогорске, которая перешла на особый режим работы. Биатлонисты сборной России, участвовавшие в заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Финляндии, а также члены юниорской команды находились на карантине, который истек во вторник.

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"Апрельских сборов, наверное, не будет, потому что все базы закрыты, - сказал Драчев. - Все, что необходимо для полноценной работы любой федерации, сейчас недоступно. Только у себя дома могут сами работать, бегать, - это самоподготовка. Все основывается на самосознании и самодисциплине".

"Надеемся, что с мая уже сможем предоставить что-то членам сборной команды для совместной работы, - добавил собеседник агентства. - Пока сложно сказать, когда это будет, мы бы и сейчас провели сбор, но так как нет возможности, спортсмены находятся дома".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов.

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