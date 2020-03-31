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Влияние коронавируса на спорт

Российский велогонщик Ильнур Закарин сообщил, что у него не выявлен коронавирус

Ранее стало известно, что спортсмен прилетел с Кипра в Набережные Челны и находится на карантине
Ильнур Закарин AP Photo/Christophe Ena
Описание
Ильнур Закарин
© AP Photo/Christophe Ena

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тест на коронавирус российского велогонщика Ильнура Закарина дал отрицательный результат. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Закарин прилетел с Кипра в Набережные Челны и находится на карантине. Спортсмен сдал анализы на коронавирус.

"Было у меня тестирование, сказали, что, если результаты положительные, мне позвонят в понедельник, - сказал Закарин. - А если нет - значит, все, я здоров. Мне не позвонили, так что я здоров".

Закарин является бронзовым призером генеральной классификации многодневки Гранд-тура "Вуэльты Испании" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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