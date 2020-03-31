Велогонщик Закарин призвал россиян подумать о близких и соблюдать самоизоляцию

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов.

"Я считаю, что нужно вводить карантин, давно уже об этом говорю, - сказал Закарин. - И надо, конечно, переждать эту болезнь, посидеть дома. Если за себя не переживаешь, то подумай о других - о семье, друзьях, да и в целом о мире. Нужно посидеть дома с семьей и детьми, поработать, если возможно, на удаленке, поменьше ходить в гости и принимать гостей у себя".

Закарин является бронзовым призером многодевки "Вуэльта Испания" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018).

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.