Федерация бокса РФ запустила горячую линию на время ограничений, связанных с коронавирусом

ТАСС, 31 марта. Федерация бокса России запустила оперативный штаб и горячую линию, которые будут работать на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Деятельность оперативного штаба будет направлена на помощь ветеранам спорта, всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений. Отмечается, что волонтеры оперативного штаба готовы бесплатно доставить одноразовые маски и дезинфекторы для рук, помочь в доставке продуктов и предметов первой необходимости. Оперативный штаб и горячая линия начали работу 31 марта в 10:00 мск.