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Влияние коронавируса на спорт

Федерация бокса РФ запустила горячую линию на время ограничений, связанных с коронавирусом

Деятельность оперативного штаба будет направлена на помощь ветеранам спорта

ТАСС, 31 марта. Федерация бокса России запустила оперативный штаб и горячую линию, которые будут работать на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Деятельность оперативного штаба будет направлена на помощь ветеранам спорта, всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений. Отмечается, что волонтеры оперативного штаба готовы бесплатно доставить одноразовые маски и дезинфекторы для рук, помочь в доставке продуктов и предметов первой необходимости. Оперативный штаб и горячая линия начали работу 31 марта в 10:00 мск.

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"Одним из важных направлений работы оперативного штаба Федерации бокса России будет поддержка ветеранов спорта, спортсменов и тренеров по всей России, - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Многим спортсменам в следующем году ехать на Олимпийские игры, и им как никому другому нужно сейчас заботиться о здоровье и поддерживать спортивную форму. Сейчас единственным эффективным способом борьбы с распространением эпидемии коронавируса является самоизоляция, поэтому многим спортсменам будет необходима помощь в покупке еды, воды, средств дезинфекции. И Федерация бокса России постарается помочь всем спортсменам, независимо от вида спорта, это наш долг, только вместе мы сможем преодолеть эти трудности".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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