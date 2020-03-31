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Хоккей с мячом

Михаил Юрьев покинул пост главного тренера клуба по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник"

Специалист не стал рассказывать о своих планах на будущее

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Михаил Юрьев покинул пост главного тренера хабаровского клуба "СКА-Нефтяник". Об этом Юрьев сообщил ТАСС во вторник.

В сезоне-2019/20 "СКА-Нефтяник" вышел в финал плей-офф чемпионата страны, который был перенесен из-за пандемии коронавируса. В решающем матче команда из Хабаровска должна была встретиться с московским "Динамо".

"Контракт у меня закончился. Я покинул "СКА-Нефтяник". О своем будущем пока говорить не хочу", - сказал Юрьев.

Юрьев тренировал "СКА-Нефтяник" с 2011 года, под его руководством команда трижды становилась чемпионом России и четыре раза выигрывала кубок страны. Специалист ранее также возглавлял сборную России, которая в 2013, 2014, 2018 и 2019 годах становилась чемпионом мира.

Теги
Хоккей с мячом
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