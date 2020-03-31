В команде Фергюсона прокомментировали возможную отмену боя с Нурмагомедовым

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором является оптимальным для американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС во вторник заявили в команде Фергюсона.
Нурмагомедов в понедельник в прямом эфире в Instagram заявил, что бой с Фергюсоном может быть отменен из-за невозможности вылета в США. По словам россиянина, UFC уже ищет соперника для американца. Позднее журналист ESPN Ариэль Хельмани сообщил, что американец Джастин Гейджи может заменить Нурмагомедова в бою против Фергюсона.
"Бой с Джастином Гейджи будет просто легким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе. А вот бои с Хабибом или Макгрегором - это совсем другое дело, это гораздо лучше", - сказал собеседник агентства.
Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за эпидемии коронавируса в настоящий момент место проведения поединка не определено.
Этот поединок не может состояться уже несколько лет, изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов.