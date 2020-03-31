В команде Фергюсона прокомментировали возможную отмену боя с Нурмагомедовым

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором является оптимальным для американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС во вторник заявили в команде Фергюсона.

Нурмагомедов в понедельник в прямом эфире в Instagram заявил, что бой с Фергюсоном может быть отменен из-за невозможности вылета в США. По словам россиянина, UFC уже ищет соперника для американца. Позднее журналист ESPN Ариэль Хельмани сообщил, что американец Джастин Гейджи может заменить Нурмагомедова в бою против Фергюсона.

"Бой с Джастином Гейджи будет просто легким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе. А вот бои с Хабибом или Макгрегором - это совсем другое дело, это гораздо лучше", - сказал собеседник агентства.