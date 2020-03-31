Федерация регби США объявила о банкротстве из-за коронавируса

ТАСС, 31 марта. Совет директоров Федерации регби США объявил о банкротстве организации в связи с финансовыми трудностями, вызванными ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службы федерации.

Процедура банкротства станет одним из этапов реорганизации федерации, а весь этот процесс будет проходить при участии Международной федерации регби (World Rugby). При этом сборные команды США смогут продолжить участие в турнирах, как только они будут возобновлены.

"Это самый сложный период, с которым столкнулась наша организация, поэтому принятое решение далось нам очень нелегко" - отметила Барбара О'Брайен, руководитель Федерации регби США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов.