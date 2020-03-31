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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: "Ювентус" может продать Роналду из-за ситуации с коронавирусом

При этом стоимость трансфера будет составлять не менее €70 млн
Криштиану Роналду EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 31 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" может продать португальского нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, связанных с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на португальское издание A Bola.

По информации издания, зарплата 35-летнего португальца в туринском клубе составляет €31 млн в год, при этом действующий контракт рассчитан до июня 2022 года. Предполагается, что есть несколько вариантов развития событий. Согласно первому, "Ювентус" готов продать Роналду в другой клуб, при этом стоимость трансфера будет составлять не менее €70 млн. Или же португалец продлит действующее соглашение на год, но его зарплата существенно уменьшится.

Ранее пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что на время пандемии коронавируса футболисты и тренеры итальянской команды согласились на понижение зарплат на 50%.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. В составе итальянской команды португалец провел 75 матчей, в которых забил 53 мяча. Помимо "Реала", Роналду выступал за английский "Манчестер Юнайдед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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