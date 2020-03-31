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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: призер чемпионата мира по футболу Рюштю находится в критическом состоянии

46-летний бывший голкипер сборной Турции был госпитализирован с коронавирусом несколько дней назад

ТАСС, 31 марта. Бывший вратарь сборной Турции по футболу Речбер Рюштю находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом. Об этом сообщает турецкий портал Milliyet.

46-летний Рюштю был госпитализирован с коронавирусом несколько дней назад. По информации портала, его здоровье вызывает серьезные опасения у медиков.

Рюштю в составе сборной Турции стал бронзовым призером чемпионатов мира (2002) и Европы (2008). Всего в составе национальной команды он провел 120 матчей (рекорд сборной).

На клубном уровне Рюштю выступал за турецкие "Антальяспор", "Фенербахче", "Бешикташ", а также за испанскую "Барселону". Он является пятикратным чемпионом Турции и двукратным обладателем Кубка Турции. Закончил карьеру в 2012 году.

Теги
ТурцияВлияние коронавируса на спорт
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