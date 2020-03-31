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Футбол в России

Черчесов: конкуренция в сборной России по футболу есть практически на всех позициях

Главный тренер национальной команды отметил, что следит за выступлением игроков из молодежной сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Практически на каждой позиции в сборной России по футболу есть конкуренция. Об этом на YouTube-канале национальной команды рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Конкуренция в сборной есть практически на всех позициях, - сказал Черчесов. - Мы должны сравнивать не то, что происходит у нас внутри, а смотреть на лучшие сборные миры. Мы в какой-то степени иногда искусственно создаем конкуренцию, даем шанс молодым, кто себя проявляет. Мы смотрим на психологию победителя, стараемся разглядеть породу, ведь стоять под флагом и гимном не каждому дано".

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На вопрос, возможно ли совместить в составе Александра Головина и Зелимхана Бакаева, которые потенциально могу дублировать друг друга на поле, Черчесов ответил, что такой вариант возможен. "В сборной они могут играть, ничего не возбраняется, - отметил главный тренер национальной команды. - Другое дело, что бывают игры, когда нам надо понять, какую пользу они принесут. Радует, что у игроков, которым исполнилось по 23 года, есть потенциал, который надо раскрывать, надеюсь, что в этом плане у нас будет плюс".

"У нас много игроков, которые проявляют себя. Но надо не просто в течение сезона показывать стабильность, иногда в определенной игре бывают моменты, когда между гениальностью и провалом - полшага. Бакаев - парень с определенными способностями, над которыми надо работать, думаю, что он на правильном пути", - добавил Черчесов.

Об изменении состава сборной после ЧМ-2018

По сравнению с чемпионатом мира 2018 года состав национальной сборной существенно обновился. Черчесов отметил, что это естественный процесс.

"Это спорт высших достижений, есть конкурентная среда, где все должны проявлять лучшие качества. А наша задача - ничего не пропускать, чтобы не было какого-то застоя. Искусственно мы ничего не делаем - кто-то травму получает, кто-то заканчивает, кто-то хочет, но не может, а кто-то может, но не до конца хочет. На последнем сборе у нас было представлено 14 клубов - это реальная сборная России", - сказал Черчесов.

Главный тренер национальной команды отметил, что следит за выступлением игроков из молодежной сборной России. "Мы почти каждую неделю по часу разговариваем с главным тренером молодежной сборной (Михаилом Галактионовым - прим. ТАСС), - сказал Черчесов. - Не могу назвать фамилии, но, возможно, кто-то из молодежной сборной был бы у нас на мартовском сборе. У них нет отборочного матча, и мы бы им ничего не испортили, но зато познакомились бы. Без личного знакомства такие вещи трудно обсуждать".

Теги
Российский футболРоссияЧерчесов, Станислав Саламович
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