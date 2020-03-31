Черчесов: Кокорин и Мамаев еще не заслужили вызов в сборную России по футболу

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а Кокорина - на год и шесть месяцев. 17 сентября футболисты вышли на свободу по УДО. По итогам марта Кокорин был признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в его активе три гола и одна результативная передача в четырех матчах, Мамаев провел одну встречу за "Ростов", в которой забил гол.

"Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся, - сказал Черчесов. - Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача - восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал".

"Сейчас задача Кокорина - показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю", - добавил специалист.