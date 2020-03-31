РФС анализирует возможные нормативные изменения, вызванные отменой турниров

Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (статья 15 "Устав общероссийской спортивной федерации"), проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, должно проходить не менее, чем один раз в четыре года. При этом такие выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских игр и Паралимпийских игр. Решение Международного олимпийского комитета перенести Игры в Токио позволяет шести общероссийским федерациям по летним олимпийским видам спорта автоматически отложить на следующий календарный год проведение выборов своего руководства. В число этих федераций входит РФС, президент организации Александр Дюков был избран на этот пост 22 февраля 2019 года на срок до 9 февраля 2021 года.

Первоначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за угрозы коронавируса она была перенесена на следующий год и пройдет с 23 июля по 8 августа.