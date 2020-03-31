РФС анализирует возможные нормативные изменения, вызванные отменой турниров

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) проводит анализ возможных нормативных изменений, которые вызваны отменой международных турниров. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
"РФС анализирует возможные нормативные изменения, вызванные отменой международных турниров", - сказал Мельников.
Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (статья 15 "Устав общероссийской спортивной федерации"), проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, должно проходить не менее, чем один раз в четыре года. При этом такие выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских игр и Паралимпийских игр. Решение Международного олимпийского комитета перенести Игры в Токио позволяет шести общероссийским федерациям по летним олимпийским видам спорта автоматически отложить на следующий календарный год проведение выборов своего руководства. В число этих федераций входит РФС, президент организации Александр Дюков был избран на этот пост 22 февраля 2019 года на срок до 9 февраля 2021 года.
Первоначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за угрозы коронавируса она была перенесена на следующий год и пройдет с 23 июля по 8 августа.