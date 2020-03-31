Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Сегодня ПКР получил информацию CAS, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года. ПКР и российские паралимпийцы выступят третьими лицами в споре РУСАДА и WADA", - сказал Рожков.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.