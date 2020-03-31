Российские регбисты поддержали акцию Минспорта РФ "Тренируйся дома"

ТАСС, 31 марта. Игроки российских сборных по регби, регби-7 и пляжному регби присоединились к акции Министерства спорта РФ "Тренируйся дома" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ролики с тренировками в домашних условиях записали и опубликовали в социальных сетях игроки сборной России по регби Василий Артемьев и Алексей Щербань, по регби-7 - Сергей Янюшкин и Сергей Евсеев, по пляжному регби - Николай Балесков. Также к акции присоединились игроки, которые не входят в состав российских сборных, - Герман Силенко, Денис Барабанцев, Джордан Холгейт и другие. Тренер по физической подготовке пензенского регбийного клуба "Локомотив" Шон Карри опубликовал подборки тренировок для дома.

"Спорт - норма жизни" - часть нацпроекта "Демография" наряду с федеральными проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов. В России зафиксировано 2337 случаев заражения.