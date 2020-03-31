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Бокс

Кремлев: российский боксер Воробьев перед боем с Чухаджяном прошел все обследования

Спортсмен вышел на поединок, не зная о том, что болен гепатитом А
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Воробьев перед боем против украинца Карена Чухаджяна прошел все необходимые медицинские процедуры. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Во вторник менеджер Воробьева Александр Лебедев рассказал ТАСС, что боксер вышел на поединок против Чухаджяна, не зная о том, что болен гепатитом А. Украинский боксер на своей странице в Facebook также сообщил, что заразился гепатитом во время боя с Воробьевым.

"Воробьев проходил все необходимые медицинские процедуры перед боем", - сказал Кремлев.

Бой Воробьев - Чухаджян прошел 1 февраля в Калининграде и завершился победой украинского боксера.

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