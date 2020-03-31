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Футбол в Англии

СМИ: "Лестер" намерен арендовать футболиста "Барселоны" Коутиньо

Полузащитник с августа 2019 года выступает на правах аренды за немецкую "Баварию"
Филиппе Коутиньо EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Филиппе Коутиньо
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 31 марта. Английский футбольный клуб "Лестер" намерен арендовать игрока испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.es.

27-летний Коутиньо с августа 2019 года выступает на правах аренды за немецкую "Баварию". Отмечается, что в услугах бразильца также заинтересованы английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн в 2018 году. В прошлом сезоне футболист провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".

В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 55 встреч, в которых забил 15 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.

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