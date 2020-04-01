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Игроки клубов НБА могут потерять до 25% зарплаты в случае отмены сезона

Регулярный сезон был приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Зарплаты игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) могут быть сокращены на 25% в случае отмены сезона-2019/20 на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает американский спортивный телеканал ESPN.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

По информации источника, комиссар лиги Адам Сильвер, исполнительный директор NBPA (ассоциация игроков НБА - прим. ТАСС) Мишель Робертс и группа юристов обсуждают возможные финансовые сценарии в случае отмены оставшейся части сезона. В соглашении между НБА и NBPA говорится, что игроки теряют около 1% заработной платы за одну игру, отмененную из-за форс-мажорных обстоятельств, в число которых входят эпидемии и пандемии. Ранее лига заявляла о временном удержании 10% выплат, которые вернут баскетболистам в случае возобновления регулярного чемпионата. Однако договоренности по данному вопросу стороны пока не достигли, поэтому денежные средства заморозили условно.

Если выплата зарплат продолжится в полном объеме, но сезон сократят или отменят, то игроки должны будут вернуть часть день за несыгранные матчи. В случае полной отмены сезоны баскетболисты потеряют до 25% зарплаты. На данный момент лига условно удерживает около $380 млн из зарплатных ведомостей клубов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 188,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 3 899 человек, 7 068 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2337 случаев заражения, выздоровел 121 человек, умерли 17 пациентов.

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Влияние коронавируса на спорт
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