Правительство Приморья: "Адмирал" не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля. /ТАСС/. Клуб "Адмирал" (Владивосток) не будет участвовать в розыгрыше следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморья из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/2021, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. 25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 на фоне пандемии коронавируса.

"В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) клуб "Адмирал" в новом сезоне играть не будет. Останутся только команды в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и турнире U-18 (игроки не старше 18 лет - прим.ТАСС). Также решение не затронет детско-юношескую спортивную школу", - сказано в заявлении правительства региона.

Ситуация с приостановкой заключения контрактов повлияет и на другие профессиональные клубы Приморского края. "Футбольная команда "Луч" перейдет в третий дивизион, однако сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда "Спартак-Приморье" будет выступать в чемпионате России до 21 года, также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда "Приморочка-2" представит регион в первой лиге чемпионата России по волейболу среди женских команд", - заключили в пресс-службе, добавив, что команда девушек до 14 лет - "Приморочка-3" - продолжит выступление в региональных турнирах.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.