В "Адмирале" удивлены сообщением о возможном неучастии клуба в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Адмирал" удивлен сообщением правительства Приморского края о том, что коллектив из Владивостока не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), так как команда готовилась сыграть в новом розыгрыше турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В среду пресс-служба правительства Приморья заявила, что "Адмирал" не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ. Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/2021, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

"Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее", - сообщили в пресс-службе клуба.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. 24 марта было объявлено о приходе в команду нового главного тренера Леонида Тамбиева.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.