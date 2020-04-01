Фетисов: КХЛ необходимо помочь "Адмиралу", чтобы клуб продолжил выступать в турнире

"Рано или поздно пандемия закончится, и люди будут возвращаться к нормальной жизни. Спорт, культурные мероприятия - это часть развития общества, - сказал Фетисов. - Если подобное происходит в НХЛ [Национальной хоккейной лиге], с которой мы якобы конкурируем, то лига находит средства, чтобы команда не умерла. У нас же таким образом на год выбывал "Спартак", сейчас второй случай. Лига должна брать на себя ответственность, для чего она нам тогда".

В среду пресс-служба правительства Приморского края заявила, что "Адмирал" не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ. Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

"Я всегда говорил, что финансировать из бюджета профессиональные команды неправильно, для этого надо находить деньги в бизнесе. Стоит возвратиться к словам о том, что большие корпорации с государственным участием должны спонсировать не один какой-то клуб, а лигу, которая в равных долях должна выделять деньги и дать дополнительный финансовый ресурс тем спонсорам, которые находятся на тех территориях. То есть нужно выплатить основную часть денег, которая стабилизирует ситуацию, из общего бюджета лиги, а какую-то часть можно дополнить от спонсоров", - добавил он.

Наличие клуба КХЛ на Дальнем Востоке соответствует государственной политике, подчеркнул Фетисов, который в 2013 году курировал создание команды. "Есть осознание того, что у нас огромная страна, у нас живут люди, которые хотят видеть большой спорт у себя на территории. Президент нашей страны уделяет большое внимание Дальнему Востоку, понимая, что там есть развитие. И вдруг мы теряем профессиональный спорт, без хоккея на Дальнем Востоке будет неправильно, будет достаточно много вопросов", - отметил он.

"Я совсем недавно общался с губернатором. Но, думаю, у них там своя история, я с уважением отношусь к Олегу Кожемяко, знаю, что он любит спорт", - добавил Фетисов.