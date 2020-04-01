Фетисов: КХЛ необходимо помочь "Адмиралу", чтобы клуб продолжил выступать в турнире

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна помочь владивостокскому "Адмиралу", чтобы клуб продолжил выступление в турнире. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший глава совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.
В среду пресс-служба правительства Приморского края заявила, что "Адмирал" не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ. Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
"Рано или поздно пандемия закончится, и люди будут возвращаться к нормальной жизни. Спорт, культурные мероприятия - это часть развития общества, - сказал Фетисов. - Если подобное происходит в НХЛ [Национальной хоккейной лиге], с которой мы якобы конкурируем, то лига находит средства, чтобы команда не умерла. У нас же таким образом на год выбывал "Спартак", сейчас второй случай. Лига должна брать на себя ответственность, для чего она нам тогда".
"Я всегда говорил, что финансировать из бюджета профессиональные команды неправильно, для этого надо находить деньги в бизнесе. Стоит возвратиться к словам о том, что большие корпорации с государственным участием должны спонсировать не один какой-то клуб, а лигу, которая в равных долях должна выделять деньги и дать дополнительный финансовый ресурс тем спонсорам, которые находятся на тех территориях. То есть нужно выплатить основную часть денег, которая стабилизирует ситуацию, из общего бюджета лиги, а какую-то часть можно дополнить от спонсоров", - добавил он.
Наличие клуба КХЛ на Дальнем Востоке соответствует государственной политике, подчеркнул Фетисов, который в 2013 году курировал создание команды. "Есть осознание того, что у нас огромная страна, у нас живут люди, которые хотят видеть большой спорт у себя на территории. Президент нашей страны уделяет большое внимание Дальнему Востоку, понимая, что там есть развитие. И вдруг мы теряем профессиональный спорт, без хоккея на Дальнем Востоке будет неправильно, будет достаточно много вопросов", - отметил он.
"Я совсем недавно общался с губернатором. Но, думаю, у них там своя история, я с уважением отношусь к Олегу Кожемяко, знаю, что он любит спорт", - добавил Фетисов.