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Влияние коронавируса на спорт

Тарпищев: из-за пандемии может быть отменен весь теннисный сезон

Ранее сообщалось о возможной отмене Уимблдона, решение по турниру может быть объявлено 1 апреля
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с пандемией коронавируса может повлечь отмену не только одного из турниров серии Большого шлема - Уимблдона, но и привести к отмене всего теннисного сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Вице-президент Немецкого теннисного союза: решение об отмене Уимблдона объявят в среду

В понедельник вице-президент Немецкого теннисного союза Дирк Хордорфф в интервью телеканалу Sky Sport заявил, что решение об отмене Уимблдона будет принято в среду.

"Несколько недель назад они собирались проводить Уимблдон в любом случае. Но ситуация в мире развивается так, что есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменен, - сказал Тарпищев. - Новости [о коронавирусе] поступают стремительно, и остается только следить, как будут развиваться события. Реально предсказать что-то сейчас очень сложно".

Уимблдон запланирован на период с 29 июня по 12 июля, ранее сообщалось, что решение о проведении, переносе или отмене соревнования будет принято на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что приостанавливают проведение всех турниров до 7 июня из-за коронавируса. Один из турниров серии Большого шлема, Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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