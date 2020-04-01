Ветераны биатлона призвали Драчева уйти с поста президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к четырехкратному чемпиону мира, депутату Госдумы Владимиру Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента Союза биатлонистов России (СБР). Свою позицию они изложили в письме на имя главы СБР, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Цель нашего обращения - довести до вас мнение значительной части российской биатлонной семьи, возглавить которую вам было доверено в мае 2018 года, - говорится в письме. - По нашему мнению, доверия биатлонной семьи вы не оправдали. За два года, в течение которых вы возглавляете Союз биатлонистов России, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост".

Авторы письма обращают внимание на несколько проблем, которые не удалось решить Драчеву на посту президента СБР. "Биатлон, являясь самым рейтинговым из зимних видов спорта, вот уже много лет не в состоянии найти поддержку серьезных спонсоров, в то время как гораздо менее популярные у болельщиков виды спорта успешно решают задачу по привлечению внебюджетных средств, - говорится в письме. - Эта проблема не была критичной, пока СБР возглавляли Михаил Прохоров с его значительными финансовыми ресурсами и Александр Кравцов, имевший возможность изыскивать дополнительные бюджетные средства и договариваться с богатыми регионами".

"Никакими такими возможностями вы, Владимир Петрович, не обладаете, а названые вами на отчетно-выборной конференции потенциальные партнеры не подтвердили готовности работать с биатлоном и конкретно с вами. Попечительский совет, о котором говорилось вами на конференции, не состоялся даже на уровне попытки формального учреждения. В результате бюджет СБР второй год остается "бюджетом выживания" и даже на таком уровне держится лишь благодаря личным пожертвованиям некоторых членов правления", - отмечается в документе.

Также Драчеву вменяется, что он не сумел принять быстрые и правильные шаги по выстраиванию отношений с Международным союзом биатлонистов (IBU), который до сих пор не восстановил СБР в качестве полноправного члена организации. "Жизнь показала, что построить конструктивный международный диалог вы не можете: за два года официальные лица IBU не решили в пользу России ни одного вопроса, а скандал вокруг Александра Логинова на чемпионате мира показал, что в международном союзе Россию на сегодняшний день согласны видеть лишь в качестве плательщика всевозможных штрафов", - отмечают ветераны биатлона.

Драчеву предложено стать членом правления СБР

Также подписантов не устраивает, что СБР не может выстроить конструктивный диалог с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта России. "Практически всей биатлонной семье известно, что и со стороны ОКР, и со стороны Минспорта вы регулярно подвергаетесь критике, и зачастую диалог от лица СБР вместо вас приходится вести вашим заместителям и доверенным лицам. То же самое в отношениях с ведущими регионами, которые лишь на словах готовы чем-то поддерживать СБР, а на деле имеют немало обоснованных претензий. Урегулировать эти отношения на уровне глав регионов у вас не получается", - отметили они.

Ветераны биатлона считают, что кадровая и административная политика на уровне тренерского штаба национальной сборной потерпела крах уже в 2018 году. "Несмотря на некоторые шаги по исправлению ошибок, российский биатлон до сих пор не вышел из глубокого кризиса. Причина этого - ваша непоследовательность, неумение занять жесткую позицию, а в отдельных моментах трезво оценить ситуацию. В итоге Россия, обладая несравнимо большими на фоне стран-соперниц спортивными кадрами, не в состоянии даже частично реализовать этот потенциал", - говорится в письме.