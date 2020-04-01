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КХЛ

Тренер ХК "Адмирал" работает, несмотря на заявление властей о неучастии в сезоне-2020/21

Ранее пресс-служба правительства Приморского края заявила, что "Адмирал" не выступит в следующем сезоне

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба "Адмирал" Леонид Тамбиев заявил, что продолжает работу в штатном режиме, несмотря на заявление правительства Приморского края о неучастии команды в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

КХЛ

В среду пресс-служба правительства Приморского края заявила, что "Адмирал" не выступит в следующем сезоне. Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

"Пока представители клуба со мной не связывались. Я работаю, как и все, на дому, никуда не выхожу, занимаюсь селекцией команды, просматриваю игроков, как и раньше, собираю по ним информацию. Никакой паники у меня нет", - сказал Тамбиев.

О заключении соглашения "Адмирала" с 49-летним специалистом было объявлено 24 марта.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.

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