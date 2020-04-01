Драчев заявил, что не намерен покидать пост президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не намерен покидать свой пост. Об этом он рассказал ТАСС.

"Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чем, а во всем виноваты другие люди. Только проблемы, которые они озвучивают, принес не Драчев. Напротив, последние два года мы стараемся их устранить", - сказал Драчев.

"У нас впереди много задач, которые необходимо выполнить. Работа в Союзе биатлонистов России занимает 80% времени, до начала следующего сезона надо многое успеть", - подчеркнул он.

Уйти в отставку Драчева призвали 24 человека. В их числе двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, олимпийский чемпион Владимир Аликин, заслуженный тренер России Александр Касперович, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий истекает в 2022 году.