Тихонов: ни одного положительного момента в работе Драчева на посту главы СБР не было

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Работа Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР) не принесла ни одного положительного момента. Такое мнение ТАСС выразил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
В среду ветераны биатлона, включая Тихонова, а также специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились с письмом к четырехкратному чемпиону мира, депутату Госдумы Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР.
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"Я в 151 раз хочу извиниться перед народом за то, что мы с Анатолием Алябьевым поддержали когда-то Драчева на выборах. За два года его правления наш биатлон опустился ниже плинтуса. Он врал всем, и ни одного положительного момента в его работе нет абсолютно. Я удивляюсь, куда смотрят тот же Олимпийский комитет России, наше Министерство спорта и даже Госдума", - заявил Тихонов.
"Развалено все, сейчас нет ни одного человека из регионов, кто сказал бы о Драчеве доброе слово. Он врал людям, что приведет богатых спонсоров, тот же Росавтодор, ничего не было. Кого я бы рекомендовал на пост президента СБР? Если даже такой человек есть, то я его имя пока не скажу", - заключил он.
Драчев возглавляет организацию с 2018 года.