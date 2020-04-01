Тихонов: ни одного положительного момента в работе Драчева на посту главы СБР не было

"Я в 151 раз хочу извиниться перед народом за то, что мы с Анатолием Алябьевым поддержали когда-то Драчева на выборах. За два года его правления наш биатлон опустился ниже плинтуса. Он врал всем, и ни одного положительного момента в его работе нет абсолютно. Я удивляюсь, куда смотрят тот же Олимпийский комитет России, наше Министерство спорта и даже Госдума", - заявил Тихонов.

"Развалено все, сейчас нет ни одного человека из регионов, кто сказал бы о Драчеве доброе слово. Он врал людям, что приведет богатых спонсоров, тот же Росавтодор, ничего не было. Кого я бы рекомендовал на пост президента СБР? Если даже такой человек есть, то я его имя пока не скажу", - заключил он.

Драчев возглавляет организацию с 2018 года.