Юрченко считает нецелесообразным проведение выборов в ВФЛА до завершения Игр в Токио

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Евгений Юрченко, занявший пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля, считает, что проведение еще одних выборов руководства ВФЛА до окончания Олимпиады в Токио не пойдет на пользу самой федерации. Об этом Юрченко сообщил ТАСС.

Согласно уставу ВФЛА и Закону о спорте, выборы руководства Всероссийской федерации легкой атлетики должны проходить не реже одного раза в четыре года и в срок не позже шести месяцев со дня окончания Олимпиады. После решения МОК о переносе Игр в Токио на 2021 год крайняя дата проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА отодвинулась с 9 февраля 2021 года на 8 февраля 2022 года.