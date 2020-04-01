Юрченко считает нецелесообразным проведение выборов в ВФЛА до завершения Игр в Токио

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Евгений Юрченко, занявший пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля, считает, что проведение еще одних выборов руководства ВФЛА до окончания Олимпиады в Токио не пойдет на пользу самой федерации. Об этом Юрченко сообщил ТАСС.
Согласно уставу ВФЛА и Закону о спорте, выборы руководства Всероссийской федерации легкой атлетики должны проходить не реже одного раза в четыре года и в срок не позже шести месяцев со дня окончания Олимпиады. После решения МОК о переносе Игр в Токио на 2021 год крайняя дата проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА отодвинулась с 9 февраля 2021 года на 8 февраля 2022 года.
"Руководство ВФЛА (президиум и президент) приступило к непосредственной работе только 2 марта. Наша федерация находится в самом начале пути преобразований, принимаются сложные решения, выстраивается диалог с World Athletics. Поэтому, на мой взгляд, в таких условиях и с учетом переноса сроков проведения Игр в Токио, возможно, было бы целесообразно провести следующие выборы с привязкой к новой дате проведения Олимпиады. Это согласуется и с нашей стратегией, и с уставом. Конечно, возможны варианты досрочного проведения, но этот сценарий я не хотел бы рассматривать, поскольку уверен и надеюсь на успешную системную работу с постепенным выходом из кризиса и налаживанием ситуации как внутри страны, так и на международной арене", - сказал Юрченко.
МОК в понедельник принял решение о проведении перенесенной Олимпиады с 23 июля по 8 августа 2021 года. Первоначально планировалось, что Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.