Драчев заявил, что в нынешних условиях найти спонсоров для СБР очень сложно

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. В частности, они указывают на неспособность главы организации найти серьезных спонсоров для организации.

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Найти спонсоров для Союза биатлонистов России (СБР) в условиях экономического спада на фоне распространения коронавируса очень сложно. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

"Мы работаем над этим вопросом ежедневно. Но в связи с последними событиям ситуация сейчас очень сложная, даже многие клубы закрываются. Слава богу, у нас есть поддержка Министерства спорта РФ", - сказал Драчев.

"При этом СБР продолжает реализовывать свои задачи. В частности, сейчас идет огромная поддержка региональных федераций, направленная на развитие биатлона", - добавил он.

Уйти в отставку Драчева призвали 24 человека. В их числе двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, олимпийский чемпион Владимир Аликин, заслуженный тренер России Александр Касперович, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий истекает в 2022 году.