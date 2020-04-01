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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер биатлониста Бабикова: СБР вместо Драчева должен возглавить влиятельный человек

Ранее ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Владимиру Драчеву с предложением сложить полномочия президента СБР

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР) должен сменить влиятельный человек, который сможет привести спонсорскую поддержку. Такое мнение ТАСС высказал тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин.

Ранее в среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Владимиру Драчеву с предложением сложить полномочия президента СБР. Свою позицию они изложили в письме, одним из подписантов которого является Никитин.

"СБР должен полностью изменить кадровую политику, должны работать независимые тренеры, а не проходимцы. Драчев не выполнил обещания, нет спонсоров, нет денег. Думаю, что нужно назначить влиятельного человека, как было когда-то с Прохоровым", - сказал Никитин.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года.               

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Зимние олимпийские виды спорта
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