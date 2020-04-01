Чепиков усомнился в подлинности письма с призывом к отставке главы СБР Драчева

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. В частности, они указывают на неспособность главы организации найти серьезных спонсоров. Чепиков отметил, что олимпийская чемпионка Анна Богалий, которая находится в числе подписантов письма, на самом деле его не подписывала.

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков усомнился в подлинности письма ветеранов российского биатлона, в котором они призывают Владимира Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом член правления СБР сообщил ТАСС.

"Богалий есть в числе подписантов письма, но на самом деле она его не подписывала. Так что нужно проверить это письмо на легитимность. Быть может, это фейковая информация или первоапрельская шутка", - сказал Чепиков.

Уйти в отставку Драчева призвали 23 человека. В их числе двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, олимпийский чемпион Владимир Аликин, заслуженный тренер России Александр Касперович, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий истекает в 2022 году.