Призыв к отставке Драчева будет рассмотрен правлением Союза биатлонистов России 6 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Письмо ветеранов российского биатлона с призывом к отставке Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) правление организации рассмотрит 6 апреля. Об этом ТАСС сообщили в СБР.
В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указывают на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, на отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, на проведение слабой кадровой политики и неумении предотвратить скандальные ситуации, которые возникали за последние два года.
"Ближайшее заседание правления СБР состоится 6 апреля. В связи с карантинными мерами, вероятнее всего, оно пройдет в формате видеоконференции, - сообщили в организации. - Опубликованное сегодня письмо ветеранов биатлона станет одной из тем обсуждения".
Уйти в отставку Драчева призвали 23 человека. В их числе двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, олимпийский чемпион Владимир Аликин, заслуженный тренер России Александр Касперович, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.
Авторы письма предложили Драчеву остаться в правлении СБР. Драчев в ответ на письмо заявил, что не намерен покидать пост главы СБР, который он возглавил в мае 2018 года. Срок его полномочий во главе СБР истекает в 2022 году.