Призыв к отставке Драчева будет рассмотрен правлением Союза биатлонистов России 6 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Письмо ветеранов российского биатлона с призывом к отставке Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) правление организации рассмотрит 6 апреля. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указывают на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, на отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, на проведение слабой кадровой политики и неумении предотвратить скандальные ситуации, которые возникали за последние два года.