Олимпийский огонь будет выставлен на всеобщее обозрение в Фукусиме в апреле

ТАСС, 1 апреля. Олимпийский огонь будет доступен для просмотра всех желающих в национальном тренировочном центре японского города Фукусима в апреле. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

Фонарь с олимпийским огнем будет выставлен со 2 по 30 апреля. Посетители будут обязаны соблюдать дистанцию между собой в качестве меры безопасности из-за коронавируса. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что олимпийский огонь будет символизировать свет в конце тоннеля в свете нынешней ситуации в мире из-за коронавируса.

Фукусима была выбрана как символ восстановления страны после удара стихии в 2011 году. До этого 26 марта в городе должна была стартовать эстафета олимпийского огня, но была отменена на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Огонь был зажжен 12 марта в Древней Олимпии в Греции, 20 марта он был доставлен в Японию.

Олимпийские игры были перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.