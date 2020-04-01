Вице-президент КХЛ Каменский надеется, что "Адмирал" сможет вернуться в лигу

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее "Адмирал" подтвердил, что не выступит в следующем сезоне КХЛ.

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию, член совета директоров лиги Валерий Каменский выразил надежду, что владивостокский "Адмирал" сможет вернуться в КХЛ. Об этом он заявил ТАСС.

"Естественно", - сказал Каменский в ответ на вопрос, есть ли надежда на возвращение владивостокского клуба. По его словам, предпосылок к решению "Адмирала" не было. "Все было хорошо. Единственное, положение в стране и в мире диктует такие условия, что сейчас нужно сосредоточиться на здоровье и борьбу с коронавирусом", - отметил он.

"Мы будем надеяться, что быстро победим этот вирус, и все быстро восстановится, - сказал он. - Сейчас идет борьба с коронавирусом во всем мире. Когда мы победим, то соберемся и будем решать, что и как делать. Главное сейчас выйти из этой тяжелой ситуации", - добавил он.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ он трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. 24 марта было объявлено о приходе в команду нового главного тренера Леонида Тамбиева.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 880).