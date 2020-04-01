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Влияние коронавируса на спорт

ФК "Луч" из Владивостока потеряет профессиональный статус из-за пандемии коронавируса

Команда прекратит участие в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

ТАСС, 1 апреля. Владивостокский "Луч" лишится профессионального статуса и прекратит участие в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее владивостокский "Адмирал" объявил, что клуб не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"По решению Министерства спорта Приморья в будущем сезоне "Луч" не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус", - говорится в заявлении клуба.

Пресс-служба правительства Приморского края сообщает, что со следующего сезона команда будет выступать в первенстве России среди любительских футбольных клубов. Также клуб сохранит центр подготовки юных футболистов.

В прерванном из-за коронавируса первенстве ФНЛ "Луч" занимал 16-е место в турнирной таблице.

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Влияние коронавируса на спорт
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