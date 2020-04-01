Резцова: уход Драчева с поста президента СБР необязательно улучшит ситуацию в биатлоне

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что уход Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) может не привести к улучшению ситуации в российском биатлоне. Об этом Резцова заявила ТАСС.

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением сложить полномочия президента СБР. Свою позицию они изложили в соответствующем письме.

"Откровенно говоря, я ни за, ни против, - сказала Резцова. - С одной стороны, обещания свои он [Драчев] не исполнил, но с другой стороны, его избрали до Олимпийских игр. Может, за эти два года он приведет СБР в порядок. Я не подписываюсь под этим письмом".

"Надо более глобально рассматривать руководство Драчева, должны отчитаться и члены федерации, что они сделали и что внесли в результат сборной, - продолжила собеседница агентства. - В совете, насколько знаю, есть люди, которые вообще к биатлону не имеют отношения. Но и у президента СБР тоже не все в порядке, раз такой раздрай есть. А результаты зависят в целом от работы команды".

Драчев возглавил СБР весной 2018 года.