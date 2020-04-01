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Влияние коронавируса на спорт

Александр Медведев считает уход "Адмирала" из КХЛ временным явлением

Первый президент КХЛ надеется, что клуб вскоре вернется в лигу
Член совета директоров КХЛ Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член совета директоров КХЛ Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уход владивостокского "Адмирала" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является временным явлением. Такое мнение ТАСС высказал первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее "Адмирал" подтвердил, что не выступит в следующем сезоне КХЛ.

"Конечно, это очень печально. Самобытный, интересный клуб, арена всегда заполнялась, хорошо очень за него болели. Владивосток вместе с Хабаровском - это наша земля. Хоккей там является одним из центров притяжения, и я надеюсь, что это временное явление, и "Адмирал" вернется", - сказал Медведев.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ он трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую раунд. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 880).

Теги
Медведев, Александр ИвановичВлияние коронавируса на спорт
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