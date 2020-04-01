Боксер Воробьев заявил, что его восстановление после гепатита А займет полгода

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Воробьев будет полгода восстанавливаться после перенесенного гепатита А. Об этом 25-летний спортсмен сообщил ТАСС.

Во вторник менеджер Воробьева Александр Лебедев рассказал ТАСС, что боксер вышел на поединок против украинца Карена Чухаджяна, не зная о том, что болен гепатитом А. Украинский спортсмен на своей странице в Facebook также сообщил, что заразился гепатитом во время боя с Воробьевым.

"Я поддержал Карена, ведь я понимаю, что это за болезнь, - сказал Воробьев. - Самочувствие у меня уже отличное, на карьере это никак не может сказаться. Инфекционисты говорят, что восстанавливаться после такой болезни нужно полгода. Необходимо, чтобы печень восстановилась".

Бой Воробьев - Чухаджян прошел 1 февраля в Калининграде и завершился победой украинского боксера.