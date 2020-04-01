Глава ФНЛ Ефремов рассчитывает, что "Луч" сможет доиграть нынешний сезон

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов надеется, что владивостокский "Луч" сможет доиграть текущий сезон. Комментарий Ефремова ТАСС предоставила пресс-служба ФНЛ.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее "Луч" сообщил, что клуб прекратит участие в первенстве Олимп-ФНЛ и потеряет профессиональный статус.

"Как руководитель Футбольной национальной лиги, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным, - сказал Ефремов. - Первенство Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 еще не завершено, "Луч" является его полноценным участником, со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой и Российским футбольным союзом".

"В то же время, все прекрасно понимают, что нынешняя ситуация, в которой ранее не оказывались ни наша страна, ни весь мир, совершенно точно не пройдет бесследно ни для какой сферы нашей жизни, и профессиональный спорт здесь не исключение. Мир уже очевидно не будет прежним, но пока не появится свет в конце тоннеля и не будет понятно, с какими потерями мы все выйдем из этого кризиса, я бы хотел призвать всех сохранять спокойствие и не делать далекоидущих заявлений и выводов. Куда важнее сейчас подумать о здоровье своем и близких, следовать рекомендациям органов власти и здравоохранения", - добавил Ефремов.

По словам президента ФНЛ, возможность продолжения нынешнего первенства и сроки обсуждаются практически в ежедневном режиме как на национальном уровне, так и в международных организациях. "Мы все видим, как по-разному решается ситуация в клубах. Где-то удается найти компромисс, есть и неприятные примеры, вроде семикратного чемпиона Словакии "Жилины". К сожалению, исключать сейчас ничего нельзя, но я уверен, что когда этот глобальный кризис подойдет к концу, все вспомнят про футбол и про спорт в целом", - заключил Ефремов.

Первенство Олимп-ФНЛ приостановлено с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 27 туров из 38. "Луч" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.