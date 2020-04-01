Минспорт обеспокоен разногласиями между СБР и представителями биатлонной общественности

ТАСС, 1 апреля. Министерство спорта РФ выразило обеспокоенность в связи с информацией о разногласиях между руководством Союза биатлонистов России (СБР) и представителями биатлонной общественности. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением сложить полномочия президента СБР. Свою позицию они изложили в письме.

"Министерство спорта обеспокоено последними событиями в российском биатлоне и информацией о разногласиях между руководством Союза биатлонистов России и представителями биатлонной общественности. Считаем необходимым подчеркнуть, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня в условиях беспрецедентного международного кризиса, вызванного распространением коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку", - говорится в сообщении.

Также Минспорт выразил надежду на решение данного вопроса согласно уставу СБР. "В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определенным уставом организации. Уверены, что любая спортивная федерация должна строить свою работу на принципах взаимоуважения между спортсменами, тренерами, судейским корпусом, управленческими структурами".

Уйти в отставку Драчева призвали 23 человека. В их числе двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, олимпийский чемпион Владимир Аликин, заслуженный тренер России Александр Касперович, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий истекает в 2022 году.