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Влияние коронавируса на спорт

Судебные слушания по искам тренеров Никитина и Головина к ВФЛА отложены из-за коронавируса

О следующей дате судебных заседаний участники процесса будут проинформированы отдельно

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, подавших в Хамовнический суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Слушания первоначально были запланированы на 1 апреля.

"В связи введенным в Москве карантином назначенные судебные заседания по искам Никитина и Головина не состоялись, - заметила Юхарева. - ВФЛА подготовила и направила в суд свою письменную позицию по делу. О следующей дате судебных заседаний участники процесса будут проинформированы отдельно".

В октябре 2019 года у Никитина и Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.

6 марта президиум Всероссийской федерации легкой атлетики принял решение отозвать тренерские лицензии еще у трех специалистов. Санкции были наложены на Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Бакулин, Пономарева, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены: Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирину Ерохину (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).

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