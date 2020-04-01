Уходи, но останься. Ветераны биатлона призвали к отставке главу СБР Владимира Драчева

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российская биатлонная общественность направила письмо на имя президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева с призывом добровольно сложить полномочия, при этом ему предложено продолжить работу в качестве члена правления организации. Авторы документа считают, что большое количество накопившихся в организации проблем может поставить под угрозу целый вид спорта в стране. Под письмом, текст которого оказался в распоряжении ТАСС, подписи поставили ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса - суммарно более 20 человек. Среди них двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, олимпийский чемпион Владимир Аликин, заслуженный тренер России Александр Касперович, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева и другие. Основная претензия к действующему главе СБР - невыполнение предвыборных обещаний. Драчев, по мнению составителей письма, за два года на посту президента не смог выстроить кадровую и административную политику, наладить диалог с регионами, а также с высшим спортивным руководством страны - министерством спорта и Олимпийским комитетом России (ОКР), оказался не способен привлечь в СБР спонсоров, а также занять твердую позицию в вопросе взаимодействия с Международным союзом биатлонистов (IBU), который так и не восстановил статус СБР.

"Мы уважаем ваши спортивные заслуги, считаем вас деятельным и способным политиком. Работая в контакте с другими биатлонистами-депутатами в Государственной думе, вы способны принести значительную пользу нашему биатлону, имеющему немало проблем как раз из-за пробелов в российском законодательстве. Решившись на такой шаг, вы не только не утратите авторитета в биатлонной семье, но, напротив, укрепите его. Оставив пост президента СБР, вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона", - подчеркивается в письме. Министерство спорта РФ выразило обеспокоенность в связи с сложившейся ситуацией. "Считаем необходимым подчеркнуть, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня в условиях беспрецедентного международного кризиса, вызванного распространением коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку. В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определенным уставом организации", - говорится в сообщении министерства. Произошедшее вряд ли можно отнести к разряду событий из ряда вон выходящих. Российский биатлон уже несколько лет пребывает в подвешенном состоянии. Легкое недоумение вызывает лишь дата публикации письма - 1 апреля, в день смеха. Кроме того, в числе подписантов значится двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, которая, как выяснилось позднее, документ не подписывала. "Богалий есть в числе подписантов письма, но на самом деле она его не подписывала, - сказал ТАСС вице-президент и член правления СБР Сергей Чепиков. - Так что нужно проверить это письмо на легитимность. Быть может, это фейковая информация или первоапрельская шутка". Ни одного положительного момента "Перспективы письма - самые простые, обозначить позицию всей биатлонной семьи, поскольку ситуация зашла совсем далеко, - сказал ТАСС Дмитрий Васильев. - Важно не пройти точку невозврата, инициаторы письма предложили мне его подписать, и я счел нужным это сделать и понимаю, что необходимо что-то поменять. В таком стиле управления, если его вообще можно назвать управлением, российский биатлон может полностью развалиться, нельзя доводить до этого".

Александр Тихонов был одним из тех, кто поддерживал Драчева на выборах в 2018 году, однако позднее прославленный биатлонист изменил мнение на диаметрально противоположное. "Я в 151 раз хочу извиниться перед народом за то, что мы с Анатолием Алябьевым поддержали когда-то Драчева на выборах, за два года его правления наш биатлон опустился ниже плинтуса, - сказал Тихонов ТАСС. - Он врал всем, и ни одного положительного момента в его работе нет абсолютно. Я удивляюсь, куда смотрят тот же Олимпийский комитет России, министерство спорта и даже Госдума". "Развалено все, сейчас нет ни одного человека из регионов, кто сказал бы о Драчеве доброе слово, - сказал Тихонов. - Он врал людям, что приведет богатых спонсоров, тот же Росавтодор, ничего не было. Кого я бы рекомендовал на пост президента СБР? Если даже такой человек есть, то я его имя пока не скажу". Еще один немаловажный вопрос к Драчеву - отсутствие прогресса в результатах сборной на международных соревнованиях. Ситуация была удручающей еще до его прихода на пост главы СБР, однако за два года улучшений достичь не удалось. К примеру, на прошедшем в феврале чемпионате мира в Италии единственным медалистом из всей команды стал Александр Логинов, завоевавший золото в спринте и бронзу - в гонке преследования, но даже этот успех был омрачен скандалом с обысками в номере Логинова из-за того, что его личный тренер Александр Касперович находился на турнире с чужой аккредитацией. Как выяснилось позднее, специалист не мог получить документ, так как СБР использовал все отведенные аккредитации, однако Драчев все равно подверг Касперовича критике. "Из той предвыборной программы, с которой шел во власть Владимир Петрович Драчев, практически ничего не было выполнено, - сказал Касперович ТАСС. - Если говорить про кадровую политику, то все, что годами делалось нашей большой биатлонной семьей, оказалось перечеркнуто. Не может же быть такого, что у нас не было ничего хорошего. То же искусственное омоложение тренерского состава сборной я иначе как полным бредом не могу назвать". "Но это не значит, что Драчев должен вообще уйти из биатлона. Он является депутатом Государственной думы. Есть вопросы, которые нужно решать на государственном уровне, и Владимир Петрович может здесь оказать большую помощь. У меня, конечно, накопилось много личных претензий к нему, но это личное, есть и профессиональное недовольство, и это главное", - подытожил тренер. Драчев отказывается уходить, но правление СБР письмо рассмотрит Драчев в беседе с ТАСС отметил, что критикующие его ветераны и специалисты должны в первую очередь посмотреть на собственную деятельностью во благо российского биатлона. Кроме того, глава СБР добавил, что многие проблемы, с которыми столкнулись он и его команда, остались еще от прошлого руководства организации.