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Влияние коронавируса на спорт
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УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчей национальных сборных

Сборная России должна была провести две товарищеские встречи: против сборных Польши (2 июня) и Сербии (6 июня)
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© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 1 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матчи национальных сборных, которые были запланированы в июне. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Такое решение было принято на видеоконференции с участием руководителей всех национальных ассоциаций, входящих в УЕФА. На данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции, также на год было принесено проведение чемпионата Европы 2020 года.

Также УЕФА принял решение отменить финальные раунды мужского и женского чемпионатов Европы среди игроков до 17 и до 19 лет соответственно и перенести европейские первенства серди девушек до 17 лет и мужчин до 19 лет.

В июне должны были состояться товарищеские матчи национальных сборных в преддверии подготовки к чемпионату Европы, который был перенесен на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России должна была провести две товарищеские встречи против сборных Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). Также в июне должны были пройти стыковые матчи отборочного этапа чемпионата Европы, по итогам которых определятся последние четыре участника турнира.

Ранее в среду испанская газета AS сообщила, что УЕФА намерено провести консультации с Международной федерацией футбола (ФИФА) о возможности сократить календарь матчей сборных, включая отборочный раунд чемпионата мира.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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