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Влияние коронавируса на спорт

Велогонка "Пять колец Москвы" может не состояться из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти с 1 по 5 мая

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международная велогонка "Пять колец Москвы" находится под большим вопросом из-за пандемии коронавируса, соревнования могут быть отменены. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

По последним данным, в Москве было подтверждено 1880 случаев заражения коронавирусом. Мэр города Сергей Собянин ввел ряд ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения вируса. В 2020 году велогонку планировалось провести с 1 по 5 мая.

"По "Пяти кольцам" ситуация остается непонятной, потому что прежде чем сказать, что гонка состоится или не состоится, должно пройти заседание оргкомитета, - сказал Екимов. - Я думаю, он должен состояться, на нем будет принято решение, но с большой долей вероятности гонка не состоится, потому что нам сложно будет привезти в Москву иностранных гонщиков. До 30 апреля город закрыт для иностранцев, а 1 мая уже стартуют соревнования, поэтому мы никак не успеем их привезти. Я хотел бы дождаться оргкомитета, но все же гонка находится под большим вопросом".

"Пять колец Москвы" - ежегодная многодневная шоссейная велогонка, проходящая под эгидой Международного союза велосипедистов. В организации соревнований также принимают участие Министерство спорта РФ, Департамент спорта Москвы и Федерации велосипедного спорта России.

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Влияние коронавируса на спорт
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