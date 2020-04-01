УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределенный срок

ТАСС, 1 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе возобновления матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Проведение матчей еврокубков были приостановлено 13 марта из-за пандемии коронавируса. Лига чемпионов и Лига Европы были прерваны на стадии 1/8 финала.

Данное решение было принято по итогам видеоконференции УЕФА при участии представителей 55 европейских футбольных федераций. В среду немецкий телеканал ZDF сообщал, что еврокубки могут быть возобновлены в июле или августе и будут проходить параллельно национальным чемпионатам. Согласно испанской газете AS, в случае наложения сроков завершения этого сезона на начало следующего УЕФА предложит национальным федерациям рассмотреть вариант сокращения сезона-2020/21, даже если для этого потребуется сокращение команд в национальных чемпионатах.

Отмечается, что крайние сроки проведения всех матчей под эгидой УЕФА станут известны позднее.

Также сообщается о переносе финальной стадии Лиги чемпионов по мини-футболу, которая должна была пройти в Минске с 24 по 26 апреля. Российские КПРФ и "Тюмень" впервые в истории сыграют в "Финале четырех".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов.