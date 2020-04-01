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Влияние коронавируса на спорт

Сорокин: процесс переноса Евро-2020 пройдет безболезненно для организаторов

Турнир был перенесен на лето 2021 года
Генеральный директор российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Процесс переноса чемпионата Европы по футболу с 2020-го на 2021 год для организаторов турнира пройдет безболезненно. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.

Решение о переносе турнира из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял по итогам видеоконференции с национальными ассоциациями 17 марта. Турнир пройдет в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"Мы перестраиваем планы на следующий год. Для Евро с операционной точки зрения перенос пройдет безболезненно", - сказал Сорокин.

В среду УЕФА объявил, что возобновление текущих сезонов Лиги чемпионов и Лиги Европы переносится на неопределенный срок. Турниры были приостановлены 13 марта из-за пандемии коронавируса.

"Ситуация в связи с пандемией не очень хорошая. УЕФА - серьезная организация, поэтому ставится в приоритет здоровье игроков и зрителей, - сказал Сорокин. - Это серьезный вызов сегодня, УЕФА мерит по странам с наихудшей, а не наилучшей ситуацией. В частности, посмотрите какой ужас творится в южных странах, поэтому такие решения".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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Сорокин, Алексей ЛеонидовичВлияние коронавируса на спорт
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