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Влияние коронавируса на спорт

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги пройдет 3 апреля

Чемпионат России по футболу приостановлен с 17 марта до 10 апреля
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Общее собрание клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 3 апреля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

17 марта РПЛ приняла решение приостановить чемпионат как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. В среду испанская газета AS сообщила, что для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приоритетным является завершение приостановленных континентальных и национальных турниров.

"Запланировано общее собрание на 3 апреля. Естественно, оно будет в формате видеоконференции, по-другому мы не можем собраться", - сказал Газизов.

Гендиректор "Уфы" рассказал, что будет обсуждаться на собрании клубов. "Будем говорить о том, когда возобновлять чемпионат, скажут про рекомендации от УЕФА. Вообще, надо пообщаться в тесном контакте с коллегами, можно выработать свою определенную стратегию. После 3 апреля кое-что прояснится для нас", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов. 

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

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Влияние коронавируса на спорт
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