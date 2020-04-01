Рожков: ПКР должен предоставить свидетельские показания по слушанию в CAS до 20 апреля

ТАСС, 1 апреля. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен предоставить необходимые документы и свидетельские показания для участия в слушаниях дела Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) до 20 апреля. Об этом сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков, комментарий которого приводит пресс-служба ПКР.

Ранее стало известно, что слушания пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля текущего года.

"Паралимпийский комитет России в настоящее время тесно сотрудничает с адвокатами швейцарской юридической компании "Боннард Лоусон" по подготовке соответствующих документов и свидетельских показаний для участия в судебном процессе между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны, - говорится в заявлении Рожкова. - Данные материалы ПКР должен предоставить в Спортивный арбитражный суд до 20 апреля 2020 года".

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.