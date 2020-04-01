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Влияние коронавируса на спорт

РФС продлил приостановку всех футбольных соревнований в России до 31 мая

Бюро исполкома РФС рекомендовало провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов футбольных клубов на оплату труда в условиях приостановки соревнований
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приостановило проведение всех футбольных матчей в стране до 31 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

17 марта на общем собрании клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о приостановке чемпионата страны, также в этот день РФС объявил о приостановке матчей Олимп - Кубка России, Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации.

"Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта "футбол" (включая все разновидности/дисциплины, за исключением спортивных соревнований по дисциплине "интерактивный футбол", проводимых в режиме онлайн), проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, ассоциациями и иными организациями, признающими главенство РФС", - говорится в сообщении.

Бюро исполкома признало распространение заболевания форс-мажором для всего российского футбола и установило, что текущие обстоятельства не являются уважительной причиной для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов. Орган рекомендовал сторонам провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов футбольных клубов на оплату труда в условиях приостановки всех соревнований.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. По данным федерального оперативного штаба, выздоровели 190 человек, 24 умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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