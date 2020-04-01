ТАСС, 1 апреля. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не планирует досрочно завершать текущий чемпионат страны по футболу. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В среду бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о приостановке футбольных чемпионатов страны, включая РПЛ, до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

"Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей. На данный момент мы не планируем досрочно завершать чемпионат и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях", - сказал Прядкин.

"По всем важным вопросам мы продолжаем работать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами. Один из таких вопросов - трудовые договоры с игроками и трансферные контракты. Это общая проблема для всех без исключения. Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из Международной федерации футбола (ФИФА), и вместе с клубами придем к консолидированному взвешенному решению", - добавил он.

Глава РПЛ заявил, что лига достигла согласия с РФС о переносе даты подачи документов для лицензирования, и отметил тот факт, что футболисты в России идут на понижение зарплат: "Мы видим, как клубы и футболисты за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере "Спартака" также находят понимание у своих игроков. Также мы понимаем всю сложность ситуации для клубов в контексте лицензирования, поэтому вместе с коллегами из РФС мы достигли принципиального согласия о переносе даты подачи документов. При выборе нового срока мы будем руководствоваться рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и объявим о нем дополнительно".

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. По данным федерального оперативного штаба, выздоровели 190 человек, 24 умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.