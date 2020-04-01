{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

РПЛ не планирует досрочно завершать текущий чемпионат

В среду бюро исполкома РФС приняло решение о дальнейшей приостановке футбольных чемпионатов страны, включая РПЛ, до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не планирует досрочно завершать текущий чемпионат страны по футболу. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В среду бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о приостановке футбольных чемпионатов страны, включая РПЛ, до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

"Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей. На данный момент мы не планируем досрочно завершать чемпионат и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях", - сказал Прядкин.

"По всем важным вопросам мы продолжаем работать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами. Один из таких вопросов - трудовые договоры с игроками и трансферные контракты. Это общая проблема для всех без исключения. Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из Международной федерации футбола (ФИФА), и вместе с клубами придем к консолидированному взвешенному решению", - добавил он.

Глава РПЛ заявил, что лига достигла согласия с РФС о переносе даты подачи документов для лицензирования, и отметил тот факт, что футболисты в России идут на понижение зарплат: "Мы видим, как клубы и футболисты за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере "Спартака" также находят понимание у своих игроков. Также мы понимаем всю сложность ситуации для клубов в контексте лицензирования, поэтому вместе с коллегами из РФС мы достигли принципиального согласия о переносе даты подачи документов. При выборе нового срока мы будем руководствоваться рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и объявим о нем дополнительно".

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. По данным федерального оперативного штаба, выздоровели 190 человек, 24 умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Прядкин, Сергей ГеннадьевичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Международный союз велосипедистов отменил соревнования до 1 июня из-за коронавируса
Ранее были отменены все гонки до 3 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС